Anche il Ticino si prepara alla settimana nazionale di vaccinazione voluta da Berna per aumentare il tasso di immunizzati. Parallelamente, da lunedì inizieranno le somministrazioni di richiamo nelle case per anziani. Ecco cosa serve sapere.

1. Che obiettivo si è posto il Ticino?

Il Consiglio federale ha ribadito mercoledì che il tasso di vaccinazione in Svizzera «rimane troppo basso». Secondo le autorità sanitarie dovrebbe essere protetto con il vaccino il 93% degli over 65 e l’80% delle persone tra i 18 e i 64 anni. In Ticino, ha ricordato ieri in conferenza stampa il direttore del DSS Raffaele De Rosa, «la copertura vaccinale è buona, ma non è sufficiente». Siamo vicini al 70% di vaccinati, ha aggiunto il consigliere di Stato, e tra i primi della classe a livello svizzero. «Il margine di...