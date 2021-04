A che punto siamo con la campagna vaccinale? «Direi a buon punto. Rispetto alla prima tabella di marcia fornita dal Cantone a febbraio, abbiamo guadagnato due settimane». A scattare un’istantanea del complicato processo di immunizzazione in Ticino è il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. I punti critici e le difficoltà, tuttavia, non mancano. A cominciare dai ritardi nelle forniture, vero punto dolente di un complesso lavoro di organizzazione che avanza non senza intralci. Gettando lo sguardo più avanti, il farmacista cantonale si sente comunque di poter confermare le tempistiche: la fase riservata agli over 65 – ufficialmente iniziata martedì 6 aprile – terminerà come previsto entro fine maggio. «Tutto secondo i piani»

I ritardi

E allora entriamo nel dettaglio di quanto sta accadendo...