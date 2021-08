Prende il via oggi in Ticino la decima e ultima fase della campagna di vaccinazione, destinata a proteggere gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Finora, sono oltre seicento i ragazzi che si sono annunciati per ricevere il preparato di Pfizer-BioNTech - l’unico, al momento, autorizzato da Swissmedic per essere somministrato ai pazienti sotto i 18 anni - al centro vaccinale di Giubiasco. Le vaccinazioni dei giovanissimi sono state organizzate il mercoledì pomeriggio e il sabato. E per loro - spiegava qualche settimana fa Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione - è stato messo a punto un dispositivo particolare: al Mercato coperto sarà presente anche un pediatra. Per rassicurare, certo, ma anche per rispondere a eventuali dubbi dei ragazzi e dei loro...