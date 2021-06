Vaccino, è il turno dei giovani: «Così facciamo la nostra parte»

C’è chi è arrivato accompagnato da mamma e papà, e chi, invece, ha preso il treno e si è presentato da solo. Oggi, al mercato coperto di Giubiasco è stato il turno dei 16 e 17.enni. Si sono annunciati in 1.600 per essere vaccinati. «Abbiamo somministrato circa 800 dosi oggi (ieri, ndr) e altrettante ne inoculeremo domani (oggi, ndr)», ci ha spiegato Oliver Herrchen, comandante della Protezione civile del Bellinzonese, che ci ha accolto all’entrata del centro vaccinale. Fuori, nel parcheggio, questo pomeriggio si vedevano tanti genitori in auto, ad aspettare che ai propri figli venisse inoculata una dose del preparato di Pfizer-BioNTech, l’unico finora ad avere ricevuto il via libera per i minorenni da Swissmedic. Dentro, c’erano loro, poco più che adolescenti ma decisi «a fare la loro parte» per poter uscire dalla pandemia.

Dopo la somministrazione, nella sala d’attesa abbiamo incrociato Jan, 17.enne di Verscio. Lui ci ha riflettuto un po’ prima di decidere, «ma tutta la mia famiglia si è già vaccinata e quindi ho deciso di farlo anche io. Anche perché mia mamma ha preso il virus e ho visto da vicino cosa accade». Viola, luganese di un anno più piccola, invece non ci ha pensato due volte. «Non vedevo l’ora di potermi vaccinare: credo sia importante per tutelare chi è più fragile e, soprattutto, per ritornare alla normalità». Accanto a lei era seduta la mamma, «un po’ titubante, almeno all’inizio». Soprattutto per gli effetti collaterali. «Mia figlia però era decisa, e penso abbia fatto una scelta responsabile. Quando sarà il momento, accompagnerò anche la mia secondogenita di 14 anni». Alessia, 17.enne di Castione, quando è entrata al centro vaccinale aveva un po’ di paura. «Ma è andato tutto bene, e adesso ho solo un po’ di dolore al braccio». La voglia di viaggiare si è rivelata essere più forte, sconfiggendo persino il terrore degli aghi: «Ero abituata a spostarmi tanto, ed è questa la cosa che mi è mancata di più in questi due anni». «Io inizialmente non ero molto d’accordo. Diciamo che mia mamma ha spinto parecchio», ci ha raccontato invece Isaia, di Semione. «Però, pensandoci bene, ho capito che era importante farlo per gli altri. La vaccinazione a me non cambia la vita, ma per qualcuno può fare la differenza». Qualche sedia più in là, Cristian, 16.enne di Sant’Antonino, ci ha assicurato che «non si sente niente, è solo una punturina». «Quando sono entrato, però, ero preoccupato. Gli aghi non mi piacciono, ma era importante farlo. Sia per me, sia per tutelare gli altri». Accanto a lui Samuele, che si è presentato da solo alla vaccinazione. «La scorsa settimana ho compiuto 16 anni e mi sono iscritto immediatamente. Ho preso il treno e sono venuto a farmi vaccinare», ci ha raccontato. Il ragionamento è semplice, secondo Samuele: «Più persone si vaccinano, prima usciremo dal tunnel. Sono davvero stanco di questa pandemia: non sopporto più tutte le restrizioni, a partire dalla mascherina. Vorrei poter uscire e divertirmi liberamente con gli amici. Andare in discoteca, abbracciarci. Fare tutte le cose tipiche della mia età».