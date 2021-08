In futuro potranno farsi vaccinare nel nostro Paese anche gli svizzeri all’estero e i membri del loro nucleo familiare che non hanno l’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera, così come i lavoratori frontalieri. La decisione è stata presa mercoledì dal Consiglio federale dopo la consueta procedura di consultazione.

Nel prendere posizione su questo tema, il Consiglio di Stato si è detto di principio d’accordo, pur precisando che i 70 mila frontalieri in Ticino hanno già avuto ampie possibilità di accedere alla vaccinazione. «Nelle province italiane limitrofe, il tasso di vaccinazione della popolazione vaccinabile, ovvero con più di 12 anni, è in effetti superiore all’80% a fronte di circa il 65% in Ticino. In quest’ottica ci si può chiedere se sia davvero opportuno derogare al principio secondo cui le vaccinazioni avvengono nello Stato di residenza, imponendo tra l’altro un onere finanziario aggiuntivo alla Confederazione». Inoltre, fa notare il Governo nella risposta alla consultazione, il controllo dello statuto via certificazione del datore di lavoro, come previsto nella direttiva d’applicazione, «è necessario per assicurarsi che gli interessati, al di là della titolarità del permesso di lavoro, siano realmente attivi sul nostro territorio».

Vi è tuttavia un punto importante legato alle quarantene ancora da chiarire: secondo l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare le persone che possono provare di essere vaccinate sono esentate dalla quarantena dei contatti. Questa agevolazione non vige invece in Italia. «Ne deriva che per il lavoratore frontaliere non vaccinato posto in quarantena è riconosciuta, come per il lavoratore residente, l’IPG Corona, mentre la quarantena ordinata nei confronti di un lavoratore frontaliere vaccinato non dà diritto a questa prestazione».

