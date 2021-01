La disponibilità di appuntamenti per la vaccinazione nei centri di Rivera, Ascona e Tesserete verrà verosimilmente esaurita nel corso della giornata odierna. Lo comunica il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento delle istituzioni (DI) in una nota congiunta, specificando però che per le persone con 80 o più anni resta possibile annunciarsi al proprio Comune per la vaccinazione di prossimità.