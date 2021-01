Oggi parte ufficialmente la campagna di vaccinazione contro il coronavirus in Svizzera. Alcuni cantoni hanno anticipato le iniezioni prima di Natale, mentre il Ticino ha preferito rispettare la data stabilita dal Consiglio federale. Le prime 4.875 dosi verranno somministrate dal 4 al 7 gennaio in 40 strutture, mentre i residenti e il personale delle restanti 32 case per anziani verranno vaccinati a partire dall’11 gennaio. Resta un residuo di 2.500 dosi che verrà destinato alle persone con più di 85 anni. Siamo andati alla Carità di Locarno, ospedale COVID, per attendere il primo carico di dosi in arrivo che servirà a immunizzare anche il personale sanitario del reparto.