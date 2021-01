(Aggiornato alle 19.07) La risposta degli «over 85» è stata più che positiva. Mentre il primo giorno di vaccinazioni ha portato speranza e ottimismo nelle case per anziani del cantone, la hotline cantonale incaricata di gestire gli appuntamenti per le vaccinazioni, riservate agli ultra-ottantacinquenni al centro di Rivera a partire da martedì prossimo, è stata letteralmente presa d’assalto.

L’importante numero di chiamate ha però fatto sì che non tutti coloro che hanno chiamato sono riusciti a prendere la linea. E non sono mancate la e-mail di protesta. «Invito chiunque non sia riuscito a fissare un appuntamento oggi a perseverare e ad avere un po’ di pazienza», è stato l’appello di Pedevilla. Una volta esaurite le dosi di vaccino la hotline sarà raggiungibile non appena ci sarà la conferma della prossima fornitura di vaccini.