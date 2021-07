L’Italia ha fatto da apripista, la scorsa primavera. In Francia, dopo l’annuncio del presidente Emmanuel Macron il 12 luglio, ieri il Parlamento ha approvato in via definitiva il progetto di legge che prevede l’obbligo di vaccinazione per i caregiver e la controversa estensione del pass sanitario. Anche in Svizzera il tema della vaccinazione del personale sanitario è sul tavolo e la discussione in Ticino si è fatta ancora più accesa dopo la lettera inviata il 23 luglio dal medico cantonale Giorgio Merlani a ospedali, cliniche private, case per anziani e servizi di assistenza e cura a domicilio. Nella missiva, lo ricordiamo, si ribadisce l’importanza dell’immunizzazione dei collaboratori e si annuncia la pubblicazione online, dal 1. agosto, del loro tasso di copertura vaccinale.

