È il turno dei più piccoli. Il vaccino sta per diventare realtà anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, anche in Svizzera. È notizia di questa sera: Swissmedic ha approvato, così come già avevano fatto FDA e EMA, il vaccino anti-COVID di Pfizer/BioNTech anche per questa fascia di età. Ora, per sbloccare le somministrazioni, bisognerà comunque attendere le nuove raccomandazioni da parte della Confederazione.

Due dosi da 10 microgrammi

Il vaccino per i bambini - si legge nella nota di Swissmedic - deve essere somministrato in due dosi a distanza di tre settimane come ciclo di immunizzazione di base. «Il dosaggio è inferiore a quello previsto per le persone di età superiore a 12 anni: una dose contiene infatti non 30 microgrammi ma 10 microgrammi di mRNA (0,2 ml) e si ottiene mediante una adeguata diluizione. Il vaccino per la fascia di età dai 5 agli 11 anni è meno concentrato e contiene altri sali tampone». Lo studio di omologazione in corso - con oltre 1.500 partecipanti - dimostra che nella fascia in questione tale vaccino può prevenire del tutto, praticamente, i decorsi gravi della COVID-19. Il professor Alessandro Ceschi, primario e direttore medico e scientifico dell’Istituto di scienze farmacologiche dell’EOC e membro, quale unico esperto esterno, della taskforce sulla sicurezza dei vaccini della stessa Swissmedic, spiega: «Anche Swissmedic ha concluso che i benefici superano i rischi. Il vaccino nei bambini ha una concentrazione più bassa rispetto a quella destinata agli adolescenti e agli adulti, due dosi da 10 microgrammi, e ha dimostrato un’efficacia molto alta ed effetti collaterali simili, o addirittura inferiori». Insomma, secondo l’esperto, «come sempre avviene per ogni nuovo farmaco o vaccino, o per un’estensione di utilizzo, dovremo continuare a monitorare attentamente ma sia i dati dagli studi che quelli dal monitoraggio in tempo reale che arrivano dagli Stati Uniti sono confortanti. Finora, infatti, oltre 4,8 milioni di bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno ricevuto almeno una dose di questo vaccino e 1,2 milioni di bambini hanno già completato il ciclo vaccinale. Essendo l’infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite) un effetto collaterale raro che è stato osservato soprattutto nei giovani maschi, l’attenzione su questa potenziale problematica è alta ed è positivo il fatto che non vi sarebbero stati casi confermati di miocardite e pericardite in questa fascia d’età».

Al via anche in Italia e Francia

Va ricordato come altri Paesi si siano mossi in questa stessa direzione. Basti citare l’Italia. L’AIFA - l’Istituto omologo - ha in effetti approvato la somministrazione dello stesso Comirnaty (il vaccino di Pfizer) già lo scorso 1. dicembre. Il generale Figliuolo aveva parlato di una somministrazione da ritenersi del tutto sicura alla luce dei risultati e dei test fin qui eseguiti. L’inizio della campagna, oltre confine, è fissato al 16 dicembre. In Francia, con l’eccezione dei bambini più vulnerabili, a inizio gennaio. E in Svizzera? Lo stesso professor Ceschi ribadisce: «Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la raccomandazione di utilizzo da parte dell’UFSP e della Commissione federale per le vaccinazioni, poi in accordo con i Cantoni potrà essere pianificato l’inizio delle somministrazioni».

In attesa per gli under 5

Swissmedic in questo caso si è espressa in merito al prodotto targato Pfizer/BioNTech, ma presto offrirà una valutazione pure del vaccino Spikevax di Moderna. L’analisi è iniziata a fine novembre ed è tuttora in corso. La decisione, spiega lo stesso Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, «sarà presa quando saranno presenti tutti i dati necessari per valutare la sicurezza, la qualità e l’efficacia». E per i bambini sotto i cinque anni d’età? Sempre il professor Alessandro Ceschi spiega che sono in corso studi per la somministrazione delle dosi anche ai più piccoli. Sia Pfizer/BioNTech che Moderna - quindi le due aziende che hanno proposto i vaccini a mRNA - «stanno facendo studi cosiddetti di de-escalazione nelle fasce tra i due anni e i cinque anni (rispettivamente 6 anni per Moderna), e tra i sei mesi e i due anni. La dose ad esempio per il vaccino di Pfizer verrebbe ulteriormente ridotta a 3 microgrammi».

