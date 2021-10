Fra una decina di giorni la campagna vaccinale ripartirà dalle case per anziani con la dose di richiamo. Un’ulteriore somministrazione che garantirà la protezione degli ospiti. Come reagirà allora il personale curante? «In questi mesi abbiamo spinto per ottenere una copertura vaccinale dell’80%. Purtroppo, in alcuni casi, siamo ancora molto lontani». A parlare è Franco Tanzi, geriatra, coordinatore del gruppo di lavoro case per anziani in seno alla Cellula sanitaria ticinese e responsabile dell’area medica di ADiCASI (Associazione Direttori Case Anziani della Svizzera Italiana).

Le cifre dell’adesione

Secondo le ultime cifre fornite dall’Ufficio del medico cantonale, risalenti al 15 ottobre, il tasso di adesione alla vaccinazione da parte del personale curante è del 77,6%. Su un totale di 65...