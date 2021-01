Dopo aver saputo ieri che un allievo delle scuole elementari di Stabio è risultato positivo alla variante inglese del coronavirus, alcune mamme - i cui figli hanno avuto contatti con qualcuno degli scolari finiti in quarantena - hanno deciso preventivamente di tenere a casa oggi i propri bambini. «Una volta venute a conoscenza della comunicazione di ieri, tra mamme abbiamo fatto un giro di telefonate e ho saputo che mercoledì mio figlio, che fa la prima elementare, è stato a contatto con uno dei bambini che fa parte della classe di quarta che è stata posta in quarantena», ci racconta una mamma di Stabio. «I due sono stati entrambi allo stesso momento da una mamma diurna e, anche se il bambino in quarantena sta bene e non presenta sintomi, ho preferito che mio figlio rimanesse a casa per oggi in attesa dei risultati dei test svolti sugli allievi della classe di quarta».

«Ciò che mi ha stupito - continua ancora la mamma - è che quando ho chiamato la segreteria della scuola, mi è stato risposto che “queste non sono le disposizioni del medico cantonale, quindi l’assenza è ingiustificata’’». Come lei, anche altre mamme hanno preso la decisione di lasciare i propri bambini a casa in attesa del risultato delle analisi, ci racconta ancora la nostra interlocutrice. «Nel frattempo il test sull’alunno entrato in contatto con mio figlio è risultato negativo, quindi lunedì lo manderò a scuola senza problemi. Non trovo però giusto che l’assenza venga considerata ingiustificata perché si tratta della salute dei nostri bambini, ma anche di quella dei nostri genitori e nonni, oltre che della nostra in quanto genitori e della salvaguardia delle nostre attività, dal momento che non tutti possono permettersi di fermare il lavoro».