Il SARS-CoV-2, ossia il virus che causa la COVID-19, ha avuto un impatto importante sulla salute umana a livello globale. Al momento attuale, il numero dei contagiati in tutto il mondo supera gli 88 milioni e i decessi di persone infettate dal coronavirus sono più di 1,9 milioni. Il virus, però, come è capitato in passato ad altri, sta però subendo delle modifiche. Dall’inizio della pandemia, l’Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha infatti ricevuto diverse segnalazioni di eventi di salute pubblica insoliti, probabilmente dovuti a varianti di SARS-CoV-2 presenti ormai anche in Ticino: da quella inglese a quella sudafricana, ma non solo. Ma cosa implicano? Siamo andati sul sito dell’Organizzazione per capirne i dettagli.

LA PRIMA MUTAZIONE GIÀ A FINE GENNAIO 2020

Una variante di SARS-CoV-2 con una sostituzione D614G nel gene che codifica per la proteina spike è emersa alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio 2020. Per un periodo di diversi mesi, la mutazione D614G ha sostituito il ceppo SARS-CoV-2 iniziale identificato in Cina ed entro giugno 2020 è diventata la forma dominante del virus circolante a livello globale. Studi su cellule respiratorie umane e su modelli animali hanno dimostrato che rispetto al ceppo virale iniziale, il ceppo con la sostituzione D614G ha aumentato l’infettività e la trasmissione, scrive l’OMS. Il coronavirus con la sostituzione D614G non causa malattie più gravi né altera l’efficacia della diagnostica di laboratorio, delle terapie, dei vaccini o delle misure preventive di salute pubblica esistenti, si legge ancora sul sito.

LA VARIANTE COLLEGATA AI VISONI DANESI

Ad agosto e settembre 2020, una variante di SARS-CoV-2 collegata all’infezione tra i visoni d’allevamento E successivamente trasmesso all’uomo, è stato identificato nello Jutland settentrionale, in Danimarca. La variante, denominata «Cluster 5» dalle autorità danesi, presenta una combinazione di mutazioni non osservate in precedenza. A causa di studi preliminari condotti in Danimarca, si teme - scrive l’OMS - che questa variante «possa portare a una ridotta neutralizzazione del virus negli esseri umani, che potrebbe potenzialmente ridurre l’estensione e la durata della protezione immunitaria a seguito di infezione naturale o vaccinazione». Sono in corso studi per valutare la neutralizzazione del virus tra gli esseri umani con questa variante. Ad oggi, a seguito di indagini e sorveglianza approfondite, le autorità danesi hanno identificato solo 12 casi umani della variante Cluster 5 nel settembre 2020 e non sembra essersi diffusa ampiamente.

DALL’INGHILTERRA UNA VERSIONE PIÙ TRASMISSIBILE MA NON PIÙ GRAVE

Il 14 dicembre 2020, le autorità del Regno Unito hanno segnalato all’OMS una variante indicata da Londra come SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (Variant of Concern, anno 2020, mese 12, variante 01). Questa mutazione «contiene 23 sostituzioni nucleotidiche e non è filogeneticamente correlata al virus SARS-CoV-2 in circolazione nel Regno Unito al momento in cui è stata rilevata la variante», scrive l’Organizzazione mondiale della salute. Non è chiaro come e dove abbia avuto origine SARS-CoV-2 VOC 202012/01. SARS-CoV-2 VOC 202012/01 è apparso inizialmente nel sud-est dell’Inghilterra, ma nel giro di poche settimane ha iniziato a sostituire altre linee di virus in quest’area geografica e a Londra. A partire dal 26 dicembre 2020, SARS-CoV-2 VOC 202012/01 è stato identificato da campionamenti di routine e test genomici condotti in tutto il Regno Unito. Epidemiologia preliminare, modellistica, risultati filogenetici e clinici suggeriscono che SARS-CoV-2 VOC 202012/01 ha aumentato la trasmissibilità. Tuttavia, le analisi preliminari indicano anche che non vi è alcun cambiamento nella gravità della malattia (misurata dalla durata del ricovero e dalla mortalità del caso di 28 giorni), o occorrenza di reinfezione tra i casi varianti rispetto ad altri virus SARS-CoV-2 circolanti nel Regno Unito. Un’altra delle mutazioni nella variante VOC 202012/01, la delezione alla posizione 69/70 del è stata trovata per influenzare le prestazioni di alcuni test PCR diagnostici con un gene target S. La maggior parte dei test PCR in uso in tutto il mondo utilizzerà più target e quindi non si prevede che l’impatto della variante sulla diagnostica sia significativo. La valutazione di laboratorio non ha dimostrato alcun impatto significativo sulle prestazioni dei dispositivi a flusso laterale basati sull’antigene. Al 30 dicembre, la variante VOC-202012/01 è stata segnalata in 31 altri Paesi/territori/aree in cinque delle sei regioni dell’OMS.

CARICA VIRALE PIÙ ELEVATA NELLA VARIANTE SUDAFRICANA

Il 18 dicembre le autorità nazionali del Sud Africa hanno annunciato la scoperta di un’ulteriore variante della SARS-CoV-2 che si sta rapidamente diffondendo nelle province del Sud Africa. Il Sud Africa ha chiamato questa variante 501Y.V2, a causa di una mutazione N501Y. Sebbene SARS-CoV-2 VOC 202012/01 dal Regno Unito abbia anche la mutazione N501Y, l’analisi filogenetica ha dimostrato che 501Y.V2 dal Sud Africa sono varianti di virus differenti. Nella settimana che inizia il 16 novembre, il sequenziamento di routine delle autorità sanitarie sudafricane ha scoperto che questa nuova variante SARS-CoV-2 ha ampiamente sostituito altri virus SARS-CoV-2 circolanti nelle province del Capo orientale, del Capo occidentale e del KwaZulu-Natal. Mentre i dati genomici hanno evidenziato che la variante 501.V2 ha spostato rapidamente altri lignaggi circolanti in Sud Africa e studi preliminari suggeriscono che la variante è associata a una carica virale più elevata, che può suggerire un potenziale per una maggiore trasmissibilità, questo, così come altri fattori che influenzano la trasmissibilità, sono oggetto di ulteriori indagini. Inoltre, in questa fase, non ci sono prove chiare che la nuova variante sia associata a una malattia più grave o ad esiti peggiori. Sono necessarie ulteriori indagini per comprendere l’impatto sulla trasmissione, la gravità clinica dell’infezione, la diagnostica di laboratorio, le terapie, i vaccini o le misure preventive di salute pubblica. Al 30 dicembre, la variante 501Y.V2 del Sud Africa è stata segnalata da altri quattro Paesi.

STUDIARE LA REAZIONE DEI PAZIENTI GUARITI

Le autorità dei Paesi colpiti stanno conducendo indagini epidemiologiche e virologiche per valutare ulteriormente la trasmissibilità, la gravità, il rischio di reinfezione e la risposta anticorpale a nuove varianti, precisa ancora l’OMS. Poiché una delle mutazioni (N501Y) - trovata in entrambe le varianti SARS-CoV-2 VOC 202012/01 e 501Y.V2 - è nel dominio di legame del recettore, le autorità stanno studiando l’attività di neutralizzazione dei sieri di pazienti guariti e vaccinati contro queste varianti per determinare se c’è qualche impatto sulle prestazioni del vaccino. Questi studi sono in corso.

PIÙ IL VIRUS CIRCOLA, PIÙ PUÒ MUTARE

Tutti i virus, incluso il SARS-CoV-2, cambiano nel tempo, la maggior parte senza un beneficio diretto per il virus in termini di aumento della sua infettività o trasmissibilità e, talvolta, limitando la propagazione. Il potenziale di mutazione del virus aumenta con la frequenza delle infezioni umane e animali. Pertanto, la riduzione della trasmissione di SARS-CoV-2 utilizzando metodi consolidati di controllo della malattia ed evitando l’introduzione a popolazioni animali, sono aspetti importanti della strategia globale per ridurre il verificarsi di mutazioni che hanno implicazioni negative per la salute pubblica, spiega l’OMS.

«POTREBBERO SERVIRE MISURE PIÙ INTENSE»

I dati preliminari suggeriscono infatti che il tasso di crescita e il numero riproduttivo effettivo è elevato nelle aree del Regno Unito con circolazione comunitaria della nuova variante VOC-202012/01. In Sud Africa, i dati genomici hanno evidenziato che la variante 501Y.V2 ha spostato rapidamente altri lignaggi circolanti e studi preliminari suggeriscono che la variante sia associata a una carica virale più elevata, il che può suggerire un potenziale aumento della trasmissibilità; tuttavia, questo, così come altri fattori che influenzano la virulenza, sono oggetto di ulteriori studi. Se da una parte la valutazione iniziale suggerisce che 202012/01 e 501Y. V2 non causa cambiamenti nella presentazione clinica o nella gravità, dall’altra, se si traducono in una maggiore incidenza di casi, ciò porterebbe ad un aumento dei ricoveri e dei decessi per COVID-19. «Potrebbero essere necessarie misure di salute pubblica più intense per controllare la trasmissione di queste varianti», ammonisca l’OMS.

