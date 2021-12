Ventidue tonnellate di prodotti a lunga conservazione destinate a 2.200 persone bisognose residenti in Ticino. Sono questi i numeri che hanno fatto sorridere gli «Amici della colletta» a margine della quinta edizione della giornata della colletta alimentare organizzata in 11 filiali Migros della Svizzera italiana e svoltasi sabato 27 novembre. Nonostante il periodo delicato che continua a persistere, oltre 250 volontari hanno donato 22 tonnellate di cibo consegnate in seguito alla piattaforma Tavolino Magico di Cadenazzo pronte per la distribuzione.

Questi dati sono significativi – scrivono gli Amici della Colletta – perché ci dicono che anche in un tempo in cui siamo richiamati nuovamente alla prudenza e al distanziamento sociale, tutti possiamo lasciarci interrogare dal bisogno. Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé. La giornata della colletta è stata un forte richiamo alla condivisione, a rafforzare la solidarietà ponendo le premesse necessarie per raggiungere la giustizia, lottando contro uno stile di vita individualistico generatore di povertà che rischia in ogni istante di prenderci, soprattutto in un momento particolare così carico di difficoltà, smarrimento e timore.