Un caso analogo per portata è quello che fece scrivere fiumi di inchiostro nella seconda metà degli anni Novanta. Nel 1997 era toccato a quattro magistrati finire nel mirino delle critiche in quanto accusati di scarsa efficienza. A smuovere le acque fu una lettera inviata ai presidenti dei partiti dai penalisti Mario Postizzi, Mauro Mini, John Noseda e Roberto Macconi , i quali li invitavano a non confermare quei magistrati che non avevano le carte in regola. L’allora consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle istituzioni Alex Pedrazzini mise i partiti di fronte alle loro responsabilità. Messi con le spalle al muro i partiti «congedarono» i quattro magistrati penali (non tutti erano procuratori, ndr) designandone altrettanti al loro posto. Allora la prassi per la designazione dei magistrati era totalmente diversa e la nomina da parte del Gran Consiglio avveniva direttamente su proposta dei partiti (i quali avevano delle commissioni di selezione interne). Il 12 settembre si tenne un mini vertice sulla giustizia penale fra il capo delle Istituzioni Alex Pedrazzini e i capigruppo in Parlamento in cui venne deciso di istituire una commissione interpartitica che avrebbe deciso a chi confermare il mandato e a chi no. Fu una sorta di soluzione intermedia temporanea in vista della nuova Costituzione cantonale che avrebbe introdotto il concorso pubblico e la commissione di esperti per il vaglio delle candidature. «Tocca al Parlamento scegliere se confermare o meno i procuratori in carica», aveva rimarcato Pedrazzini. «Visto che è preclusa ogni possibilità di potenziare la Magistratura non resta che cercare di migliorarne l’efficacia con i mezzi a disposizione. I partiti devono dimostrare coerenza e senso di responsabilità, evitando quell’atteggiamento un po’ schizofrenico che consiste dapprima nell’aderire tacitamente alle nomine e poi nel reclamare l’inefficienza delle persone».