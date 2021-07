«(...) per la ripresa scolastica potrebbero esservi approcci differenziati in base alla copertura vaccinale, oltre che all’età, ad esempio prevedendo l’esenzione dall’obbligo di indossare la mascherina a scuola per le persone vaccinate, anche se una decisione definitiva in tal senso sarà presa solo qualche giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico». È con queste parole che il direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) Manuele Bertoli apre le porte alla possibilità, dal 30 agosto, di introdurre regole diverse per gli insegnanti che si sono sottoposti alla vaccinazione e chi invece non l’ha ancora fatto.

In una lettera inviata ai docenti di tutto il cantone, Bertoli sottolinea l’importanza di partecipare alla campagna vaccinale e invita «chi non lo avesse già fatto a considerare seriamente questa possibilità, che rimane attualmente l’unico modo efficace per cercare di uscire una volta per tutte dalla situazione emergenziale nella quale viviamo da ormai lungo tempo, anche in ambito scolastico». Inoltre, «considerato che occorre calcolare circa sei settimane tra la prima dose e i benefici completi della vaccinazione – prosegue il direttore del DECS – reputo importante ricordare a chi non fosse ancora vaccinata/o che al fine di essere considerati vaccinati per l’inizio dell’anno scolastico è necessario iscriversi ora».