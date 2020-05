Il Ticino procede spedito verso l’annullamento degli esami di maturità, sia scritti che orali. Dal 6 maggio le direzioni dei licei e della scuola cantonale di commercio stanno inviando una mail agli studenti per comunicare loro la decisione. La formalizzazione della stessa dovrebbe in ogni caso avvenire il prossimo 13 maggio per decisione del Consiglio di Stato. La rinuncia alle prove scritte e orali è stata dettata dall’attuale situazione sanitaria e dalla necessità di tutelare la salute degli studenti.

Ma cosa cambia, in sostanza, per gli allievi? Per l’attribuzione degli attestati faranno testo le note di maturità acquisite in seconda e in terza, e quelle di fine anno di quarta. Agli studenti che non otterrebbero gli attestati di maturità verrà comunque data la possibilità di svolgere gli esami di maturità in forma scritta e orale.