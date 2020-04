Proprio domani da Berna dovrebbero arrivare le tanto attese indicazioni del Consiglio federale riguardo alla riapertura delle scuole obbligatorie prevista per l’11 maggio. Nel frattempo, oggi, in Ticino si è tenuto il secondo incontro del Gruppo di lavoro «Istituzioni», coordinato congiuntamente dal DECS e dal Dipartimento delle istituzioni, al quale hanno preso parte i rappresentanti di Cantone e Comuni.

Favorevoli e contrari

Un incontro avvenuto «in un clima caratterizzato da un buon spirito di collaborazione», secondo quanto comunicato dalle autorità cantonali. Nel comunicato congiunto dei due Dipartimenti viene sottolineato che «i Comuni hanno riconosciuto l’autonomia e la responsabilità cantonale nella decisione di riaprire le sedi scolastiche» e che «in generale la maggior parte di essi si è detta favorevole alla riapertura delle scuole». Nonostante ciò, non viene nascosto che «non sono mancate le voci critiche, che hanno ribadito le difficoltà pratiche che alcuni di essi incontrano» nel riaprire le sedi scolastiche. Il direttore del DECS, da noi raggiunto telefonicamente, ha spiegato che «il cantone ha voluto dimostrare apertura e volontà concreta di arrivare a soluzioni condivise» ed «è importante che i Comuni possano riconoscere quanto sia fondamentale in questa fase trovare un’unità d’intenti. Pur avendo dei sentimenti personali in parte contrastanti».

Le eccezioni

E proprio per rispondere alle preoccupazioni di alcuni Comuni, Bertoli «ha espresso la propria disponibilità a prendere in esame e a considerare eventuali problemi che si dovessero porre per gli istituti comunali». A questo proposito il direttore del DECS ci ha poi spiegato che durante l’incontro è stata stilata una lista di problematiche, «che il Dipartimento conosce e riconosce», e alle quali si è cercato di trovare delle soluzioni condivise. E delle prime soluzioni sono infatti arrivate. Nel comunicato viene spiegato che «di comune accordo verrà introdotta una deroga all’obbligatorietà di frequenza per gli allievi della scuola dell’infanzia». Allo stesso tempo anche «i Comuni oggettivamente in difficoltà nell’adottare le direttive cantonali potranno, se del caso, richiedere al proprio ispettorato di riferimento una deroga alla frequenza obbligatoria per gli allievi dei primi due anni di scuola elementare». Insomma, le soluzione condivise si possono trovare, e per dirla con Bertoli, «l’importante è che l’atteggiamento di base tra le parti sia quello di voler risolvere i problemi insieme».

Nel comunicato delle autorità cantonali viene infine evidenziato che «da entrambe le parti è stata salutata positivamente la possibilità per le scuole comunali di sperimentare una serie di modalità didattiche alternative. Con un approccio che riconosce le differenze, verranno così gettate le basi per definire le modalità con cui affrontare il prossimo anno scolastico tenuto conto della necessità per tutta la popolazione di convivere a lungo con il virus».

Pratiche ad hoc

Sempre riguardo al caso particolare del nostro cantone, oggi la consigliera di Stato zurighese Silvia Steiner (PPD), presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), ospite della trasmissione Tagesgespräch della SRF ha fatto sapere che per soddisfare eventuali interessi particolari dei singoli Cantoni il margine di manovra è assai limitato. Tuttavia, ha anche spiegato che la particolare situazione epidemiologica potrebbe giocare un ruolo, ad esempio, nei cantoni Ticino e Vaud dove i casi di coronavirus sono più numerosi. In questo ambito, ha sottolineato Steiner, va tollerato che non tutti i Cantoni possano operare allo steso modo.

Più in generale, la direttrice della CDPE ha voluto anche rassicurare i genitori preoccupati dalla riapertura: «Se si ha paura, non si lascia volentieri il proprio figlio andare a scuola», ha rimarcato la zurighese, assicurando che le raccomandazioni dell’UFSP saranno rispettate e che saranno a pure adottate altre misure proprio per attenuare i timori della popolazione. Infine, riguardo alla questione della distanza sociale, Steiner ha affermato che «non ci sarà alcuna polizia scolastica che ne controllerà il rispetto al centimetro». Ora, non resta che attendere le precisazioni del Consiglio federale che giungeranno domani.

