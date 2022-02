«Via certificato e limitazioni ma la mascherina deve rimanere»

Il «Freedom Day» in Svizzera potrebbe essere vicino, anzi vicinissimo. La data da segnare sul calendario è il 16 febbraio, tra meno di una settimana. Quel giorno, infatti, il Consiglio federale deciderà quale delle due vie intraprendere: la prima, «più ottimistica» - come era stata definita dal presidente della Confederazione Ignazio Cassis - implica l’abbandono in blocco di tutti i provvedimenti anti-COVID; la seconda, più prudente, prevede invece allentamenti a tappe. Piuttosto netta la posizione dei Cantoni che, rispondendo alla consultazione, premono per una riapertura totale e in tempi celeri. In sostanza, dal 17 febbraio potrebbero quindi cadere l’obbligo del certificato COVID, i limiti per gli incontri privati e anche l’autorizzazione per le grandi manifestazioni. Anche il Ticino oggi...