Il sistema di differenziazione strutturale - basato sui corsi A e B - è anacronistico. Almeno così sostiene il Dipartimento dell’educazione. La politica ne discute da anni. Ma come uscirne? È qui, a questo punto, ancora molto superficiale, della discussione che nasce l’inghippo, ormai storico e ben radicato nelle riflessioni pedagogiche del nostro cantone. Superare i livelli ed entrare in una nuova era dell’insegnamento e dell’apprendimento, un’era caratterizzata dall’equità. È quanto si propongono la Divisione della scuola e la Sezione dell’insegnamento medio del DECS, le quali hanno messo in consultazione una proposta operativa di superamento dei corsi A e B in terza media. Superamento che avverrebbe attraverso l’introduzione di alcune ore di laboratorio a metà classi sia per il tedesco sia...