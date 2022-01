Il destino del progetto del DECS di sostituire i livelli in terza media con i laboratori è appeso a una decisione all’ultimo voto da parte del Gran Consiglio. Il tema, come noto, non fa l’unanimità e nonostante la parziale retromarcia del Dipartimento diretto da Manuele Bertoli – passato dall’implementazione tout court del progetto a una sperimentazione biennale in alcune sedi – la politica si è spaccata tra favorevoli e contrari. «Quello dei livelli è un tema antico e ricorrente. Purtroppo, per ragioni per me incomprensibili, divide. Questo nonostante una grande maggioranza di persone ritenga che vada superato», aveva osservato lo stesso direttore del DECS mercoledì durante il comitato cantonale socialista. «Superamento per me vuol dire l’abbandono del concetto che sta dietro a un sistema...