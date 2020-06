Più allieve e allievi ticinesi potranno accedere al cosiddetto «corso passerella» che consente poi l’accesso all’università. Il Gran Consiglio ticinese, approvando a larga maggioranza il rapporto della Commissione formazione e cultura (relatrice la socialista Anna Biscossa) relativo a una mozione di Massimiliano Ay (PC), ha infatti deciso di abolire il numero chiuso introdotto nel 2011 (oggi fissato a 50 iscritti in due classi, mentre prima del 2018 era una sola classe da 25 allievi).

Inoltre, viene anche prevista una valutazione dei risultati ottenuti da questa decisione dopo due anni «per verificare se e in che misura la cancellazione del numero chiuso abbia contribuito o meno all’aumento percentuale degli insuccessi». Dopodiché, «sulla base di questi risultati sarà così possibile riflettere sugli eventuali correttivi necessari per sostenere in modo più efficace le candidate e i candidati».