Via libera della Commissione gestione e finanze allo stanziamento di un credito quadro di 14 milioni di franchi per il periodo 2020-2023 destinato agli aiuti agli investimenti dei Comuni in infrastrutture di base o obbligatorie, in particolare nelle regioni periferiche, che causerebbero loro un carico finanziario eccessivo. Tenuto conto della netta riduzione constatata nel quadriennio appena concluso – nel 2016-2019 erano stati accordati solo 6,9 milioni a fronte di un credito quadro di 18 milioni, mentre nel 2012-2015 ne erano stati accordati 18,3 a fronte di un credito da 22 milioni – lo scorso marzo il Governo aveva proposto una riduzione complessiva di 4 milioni di franchi. Nel rapporto unico (relatore il liberale radicale Nicola Pini), la Commissione gestione e finanze ha dato luce verde al relativo messaggio governativo ricordando che si tratta di «un credito quadro di impegno, le cui spese possono variare a dipendenza di progetti e soprattutto esigenze, lasciando un certo margine di manovra al Consiglio di Stato».