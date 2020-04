La tanto attesa sentenza del Tribunale federale sul ricorso sulla tassa di collegamento è arrivata. La corte ha respinto la ventina di ricorsi tra i quali figura anche Silvio Tarchini, patron del Fox Town. Il 14 dicembre 2015 il Gran Consiglio aveva approvato la modifica della Legge sui trasporti pubblici rendendo operativa la tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico, decisione poi confermata in votazione dalla popolazione ticinese il 5 giugno 2016. Nel settembre dello stesso anno, il Tribunale federale aveva però concesso l’effetto sospensivo ai ricorsi contro le modifiche alla Legge sui trasporti pubblici del 14 dicembre 2015 e contro il Regolamento sulla tassa di collegamento. Il decreto stabiliva che fino a quando il Tribunale federale non avesse espresso il proprio giudizio di merito, le norme legali concernenti la tassa di collegamento non potevano essere applicate e la procedura d’imposizione non poteva essere avviata. Da oggi quindi toccherà al Dipartimento del territorio decidere quando dovrà entrare in vigore.