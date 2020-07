Si sono dimostrati attenti alle regole i ticinesi che questa mattina hanno preso i mezzi pubblici. Malgrado il caldo, gran parte dei passeggeri si è attenuta all’obbligo introdotto da oggi dal Consiglio federale per cercare di frenare i contagi. «Non è un grosso sacrificio. È vero, fa molto caldo, ma credo sia un gesto indispensabile», ci racconta un uomo alla stazione di Agno, dove inizia il nostro viaggio sui mezzi pubblici del Luganese. Anzi, «serviva più coraggio». «Il Consiglio federale - prosegue - si è appellato troppo a lungo alla responsabilità individuale e il risultato è stato un aumento dei contagi. Fosse per me, estenderei l’obbligo della mascherina anche al chiuso». In generale, osserva, «siamo immersi in una cultura in cui si ha paura di obbligare la popolazione a fare qualcosa. Così facendo, tuttavia, si crea solo confusione». Non solo. Secondo il nostro interlocutore «nelle ultime settimane abbiamo abbassato la guardia. Questa regola, seppur tardiva, era necessaria».

Della stessa idea anche una giovane seduta poco più avanti, in uno dei vagoni del convoglio che porta a Lugano. «Arrivando dall’Italia, dove è obbligatoria, per me non cambia nulla. Non è un gran disagio, ci si abitua velocemente, soprattutto per i tragitti brevi», spiega. Insomma, la mascherina sembra non creare troppi problemi. E il concetto viene ribadito più volte, anche in stazione a Lugano, dove tutti i passeggeri che abbiamo incrociato l’avevano con sé, facendo attenzione a indossarla prima di salire sui treni. «Siamo assolutamente favorevoli alla mascherina - racconta una famiglia che incontriamo in attesa di un treno per Basilea -, l’estate non deve essere una scusa per non indossarla. Anzi, avremmo preferito maggiore rigidità, per esempio consentendo la personale delle FFS di multare chi non rispetta le regole». D’accordo con il provvedimento anche si dice una giovane che incontriamo poco oltre: «Indossavo la mascherina sui mezzi pubblici anche quando non era obbligatoria e credo sia assolutamente necessaria quando non è possibile rispettare la distanza sociale».

Diverse anche le persone presenti a metà mattina sulla funicolare che porta in centro città. Tutte rigorosamente con la mascherina indossata, salvo liberarsene non appena si arriva a destinazione. «Iniziare con l’obbligatorietà in una giornata così calda certo non è il massimo, però ci si adatta», racconta una signora mentre si fa aria con una cartelletta.

Alla pensilina dei bus, la scena si ripete identica: molti attendono i mezzi tenendola in mano o in borsa, ma non appena le porte si aprono ecco che tutti si affrettano a indossarla. I trenta gradi toccati a mezzogiorno rendono il compito non facile, eppure, come ci confermano anche dall’ufficio delle TPL in centro città, quasi tutti si sono attenuti alle regole. «Chi ne era sprovvisto ha potuto anche acquistarla da noi (una ventina quelle vendute nella mattinata, ndr). Rispetto a quanto accadeva solo una settimana fa, la situazione oggi è radicalmente mutata. Prima erano davvero pochi coloro che la mettevano - osserva - mentre oggi quasi tutti la portano».

