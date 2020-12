Come previsto, da nord a sud il Ticino si è svegliato sotto una coltre di neve fresca che ha portato quell’immancabile tocco natalizio al nostro cantone. Come spesso accade, le abbondanti nevicate hanno però anche provocato le consuete difficoltà alla circolazione sui principali assi stradali e ferroviari del cantone.

Particolarmente colpito è stato il traffico su rotaia, tanto che dalle 16 di questo pomeriggio, e almeno fino a mezzanotte, alcune corse sono state soppresse per maltempo e le FFS hanno dovuto riorganizzare il servizio. «A causa di un problema occorso agli scambi provvisori di alcuni cantieri a Chiasso, Bellinzona e nel Locarnese abbiamo deciso di far circolare meno treni lungo tre linee di traffico regionale (quello a lunga percorrenza non è toccato e circola normalmente)», ci spiega il portavoce delle FFS Patrick Walser. «Un Regio Express fa la spola a cadenza oraria tra Bellinzona e Erstfeld, un S20 collega Bellinzona e Locarno ogni 30 minuti e un TILO opera tra Giubiasco e Chiasso a cadenza oraria e si aggancia alla S20». Da domani la situazione dovrebbe migliorare ma sono possibili alcuni strascichi. «Il dispositivo neve delle FFS ha funzionato ma ci siamo in ogni caso trovati confrontati con un’allerta di grado 4, ovvero con una situazione straordinaria che non possiamo controllare».