La Sezione forestale comunica che il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto (RLCFo/RaLLI) in vigore

da giovedì 19 novembre 2020 alle ore 12.00 in Cantone Ticino, nel Moesano e in Val Poschiavo a causa del pericolo d'incendio di boschi, viene oggi introdotto anche in Val Bregaglia.