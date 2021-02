Vino e carni rosse etichettati come le sigarette: cosa ne pensano i settori ticinesi?

«L'Unione europea non ha intenzione di proibire il vino, né di etichettarlo come una sostanza tossica, perché fa parte dello stile di vita europeo». Bruxelles corre ai ripari e apporta le prime precisazioni al documento incriminato con un parziale dietrofront dopo la pioggia di critiche che ha investito l’Esecutivo europeo. Stiamo parlando della proposta della Commissione europea – inserita nel «Piano europeo per la lotta contro il cancro» – di rinnovare il sistema di etichettatura, simile a quello dei pacchetti di sigarette, dei prodotti alimentari ritenuti fattori di rischio (ieri avevamo iniziato ad occuparci della questione e potete trovare il servizio a questo link). Prodotti, questi, come il vino, le carni rosse e i salumi.

Breve vademecumLa Commissione europea, lo ricordiamo, aveva proposto...