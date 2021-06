In Ticino molto viene fatto per lottare contro la violenza sulle donne, ma un potenziamento a livello cantonale è assolutamente necessario per affrontare quello che è a tutti gli effetti un fenomeno devastante per chi ne è toccato. Basti pensare che nel 2020 in Svizzera i femminicidi sono stati ben 28, con 86 tentativi che fortunatamente non si sono concretizzati. Tra gli interventi da attuare in futuro, il Parlamento caldeggia l’attivazione di una hotline attiva 24 ore su 24, il potenziamento delle strutture protette esistenti sul territorio e l’esenzione delle spese per le vittime che vengono ospitate.

Approvando a larghissima maggioranza - 69 voti favorevoli, zero contrari e 7 astenuti (MPS e parte dell’UDC - le conclusioni del rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale relativo a tre mozioni presentate sul tema della violenza sulle donne e della violenza di genere, il Gran Consiglio ha quindi invitato il Cantone a un cambio di passo . Due di questi atti parlamentari, presentati da Angelica Lepori Sergi per il gruppo dell’MPS, ponevano l’accento sul fenomeno della violenza sulle donne mentre il terzo, presentato da Massimiliano Ay (PC) affrontava il problema da un’altra angolazione, auspicando una presa a carico di potenziali autori di violenza domestica creando casa di accoglienza e ascolto per uomini soli sul modello del progetto zurighese «ZwüscheHalt».

Per quanto riguarda l’attivazione di una linea telefonica, il discorso dovrà essere affrontato a livello nazionale. A inizio marzo, lo ricordiamo, il Consiglio degli Stati ha accolto all’unanimità una mozione che incarica il Consiglio federale di «istituire o coordinare a livello nazionale una rete di consulenza professionale, disponibile online e telefonicamente 24 ore su 24, per le vittime dirette o indirette di violenza». Il Consiglio federale si è espresso a sostegno della mozione, precisando che «L’istituzione di una tale rete di consulenza rientra tuttavia nella competenza dei Cantoni. Se i Cantoni fossero intenzionati a istituirla, il Consiglio federale sarebbe disposto ad assumere un ruolo di coordinamento». Accogliendo le conclusioni del rapporto, il plenum ha incaricato il Consiglio di Stato di attivarsi presso la Conferenza svizzera contro la violenza domestica per intraprendere i passi necessari per giungere all’implementazione di un numero nazionale.

Un aiuto anche finanziario

Oltre al potenziamento delle strutture per donne vittime di violenza - Casa delle donne e a Casa Armònia – in modo da renderle anche più proattive nell’avvicinarsi alle vittime per informarle sulle possibilità di sostegno, il rapporto commissionale ha auspicato che le persone che vi fanno capo devono pagare i costi del soggiorno (30 franchi per ospite e 20 per ogni bambino) di tasca propria dopo il 35.esimo giorno. A fronte, ha ricordato la relatrice Gina La Mantia, di un soggiorno medio di due mesi. «Il fatto che venga loro accollato un debito urta il senso di giustizia». Se prendiamo come anno di riferimento il 2018, durante il quale alla Casa delle donne e a Casa Armònia hanno soggiornato complessivamente 40 donne e 27 bambini e ipotizzando che ogni donna con i figli vi resti per due mesi, l’importo globale per i 25 giorni che superano il periodo di soggiorno coperto dalla Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati sarebbe annualmente di 30.000 franchi per le donne e di 13.500 franchi per i bambini.

Stereotipi e massaie

A fronte di un’adesione quasi unanime alle conclusioni della Commissione non sono mancate alcune frizioni: Lepori Sergi ha rilevato che accostare le sue mozioni a quella di Ay è un errore: «Si rischia di minimizzare il tema affermando che anche gli uomini sono vittime di violenza». La mozionante ha inoltre stigmatizzato l’uso di «stereotipi di genere funzionali a sottomettere la figura femminile». Tra gli interventi più “controversi” quello del deputato democentrista Tiziano Galeazzi, il quale ha affermato che «molti uomini subiscono violenze”, in particolare, citiamo, “chi non ha un carattere forte e una moglie massaia». Dal canto suo, Ay ha affermato che un lavoro sociale con gli uomini «è necessario per riconoscere una situazione di disagio e evitare ripercussioni tragiche». Il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha riconosciuto che «la pattuglia di polizia che per prima arriva al domicilio è vista come ancora di salvezza». La violenza domestica, ha aggiunto, «non è solo fisica ma anche economica e psicologica e, dunque, bisogna comprendere come affrontarla su più piani di intervento». Per questo motivo il Cantone ha inserito questo tema nel Piano di legislatura .

«Si agisca a livello strutturale»

La decisione del plenum è stata accolta favorevolmente dalle Donne liberali radicali, secondo cui «si tratta di decisioni importanti, che vanno però inserite in un contesto più ampio di comprensione del fenomeno. Affinché non ci si limiti a tentare di arginare un’emorragia con dei semplici cerotti, ma si agisca a livello strutturale». Per le donne liberali vanno pure tenuti in seria considerazione anche gli aspetti economici legati alla violenza sulle donne. «L’abuso economico è difatti una delle declinazioni più comuni delle sopraffazioni che le donne coinvolte in una relazione violenta sono costrette a subire. Uno strumento infido per tenere la vittima sotto controllo, e man mano portarla a perdere l'autostima e ad addentrarsi nel mondo oscuro di ansia e depressione. Quando ai maltrattamenti fisici si unisce la violenza economica, le conseguenze di questa prevaricazione e l'oggettiva carenza di mezzi di sostentamento finiscono col divenire ostacoli insormontabili per le donne vittime di violenza domestica nella strada da percorrere per allontanarsi dal contesti familiari violenti». Uno strumento auspicato, si legge in una nota stampa, è la tassazione individuale, che consentirebbe una «maggior scelta e indipendenza professionale» alle donne stesse.

