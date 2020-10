Per molte persone questo periodo segnato dalla pandemia da coronavirus è stato contraddistinto da ansia, stress e incertezza sul futuro. Per altri ancora - forse il mix di questi tre elementi - ha portato alla depressione, un fenomeno sempre più presente nella nostra società e che ha subito un’accelerata a causa dell’emergenza sanitaria.

Proprio oggi, sabato 10 ottobre, ricorre la «Giornata mondiale per la salute mentale» e il Dipartimento della sanità e socialità (DSS) ha voluto porre l’accento sulla necessità di una maggiore comprensione e apertura da parte di tutta la società verso questa malattia. Già, perché di malattia si tratta, e come ci spiega Manuela Vanolli, capo progetto «Alleanza contro la depressione Ticino», è importante ribadirlo: «Per chi soffre di depressione, il primo passo verso la guarigione è sicuramente parlarne con qualcuno, magari in famiglia o a degli amici stretti. Ma spesso questa persona prova vergogna nel raccontarlo e teme la reazione altrui proprio perché nella nostra società si tende a stigmatizzare il fenomeno. Purtroppo, è ancora diffusa l’idea secondo la quale la persona che soffre di depressione abbia in qualche modo una responsabilità per la sua condizione, che si possa ‘controllare’. Ma non è così, è una malattia come le altre». E la conseguenza, rimarca Vanolli, «è che la persona che soffre tende a camuffare il suo malessere, o addirittura crede di essere lui stesso responsabile per la situazione, e prova un senso di colpa».

È fondamentale parlarne, sensibilizzare e mostrare maggiore apertura

Cosa fare, dunque? Ancora Vanolli: «È fondamentale parlarne, sensibilizzare e mostrare maggiore apertura e comprensione verso questa patologia. L’amico o il parente stretto deve far capire di essere disposto a dare un sostegno, senza giudicare e senza farsi carico di trovare una soluzione». La parola chiave, dunque, è comprensione: «È importante non giudicare. Anche per questo motivo quest’anno abbiamo preparato un video (www.ti.ch/depressione) con la testimonianza di due persone che hanno sofferto di depressione per sensibilizzare la società sulla sofferenza generata da un disagio psichico, e quindi per sottolineare l’importanza di mostrare apertura e comprensione verso chi soffre di questo disagio».

Un mix difficile da gestire

Come detto, in questo periodo di emergenza sanitaria, gli stati di ansia e stress nella popolazione sono aumentati in maniera sensibile. A confermarcelo anche il dottor Michele Mattia dell’Associazione della Svizzera italiana per i disturbi d’ansia, compulsivi e depressivi che insieme al DSS ha coordinato la campagna di sensibilizzazione. «L’associazione americana di psichiatria ha definito questo momento la ‘tempesta perfetta’ per i disturbi psicologici, causati in particolare da tre elementi: c’è l’ansia per la malattia, l’ansia di perdere il lavoro e l’insicurezza generale del momento perché non sappiamo come la pandemia evolverà nei prossimi mesi». Una «tempesta perfetta» che, come detto, ha fatto incrementare questi disturbi: «Questi tre elementi se presenti per un breve periodo sono tollerabili dalla popolazione. Ma se questo periodo diventa più prolungato, ecco che questo mix diventa più difficile da gestire. E i dati ci dicono che c’è un aumento del 20 o 30% delle sofferenze in campo psicologico». Ma, al di là del particolare momento, sottolinea il dottore, «non va dimenticato che l’OMS ha già definito la depressione come la seconda patologia più importante al mondo. E le proiezioni ci dicono che nel 2030, purtroppo, raggiungerà la testa della classifica».

Verrebbe da dire che la ‘vera’ pandemia è rappresentata proprio dalla depressione

Insomma, aggiunge Mattia, «verrebbe da dire che la ‘vera’ pandemia è rappresentata proprio dalla depressione».

Ma quali consigli dare a chi si trova in un momento di difficoltà? Secondo il dottore «è innanzitutto importante evitare la sovrainformazione (ad esempio attraverso i social network) e limitarsi a uno o due media ritenuti affidabili. In secondo luogo è fondamentale parlarne il prima possibile, e non tenersi dentro questi pensieri negativi. Parlarne con uno specialista, anche perché è importante dire che questa malattia si può curare. Oggi ci sono molti metodi, in particolare la psicoterapia e la farmacoterapia».

