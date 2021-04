L’arrivo della pandemia ha stravolto la vita di tutti. E con essa, con l’obiettivo di contenerla il più possibile, sono arrivate anche tante nuove regole da rispettare: dal portare la mascherina in determinati luoghi all’evitare gli assembramenti, senza dimenticare i numerosi piani di protezione imposti, ad esempio, alle aziende. Regole che, come ovvia conseguenza, hanno avuto un impatto pure sul lavoro quotidiano delle forze dell’ordine. Basti pensare che, dall’inizio della pandemia, secondo i dati forniti al Corriere del Ticino in questi giorni, la Polizia cantonale e le Polizie comunali di tutto il Ticino hanno effettuato in totale ben 4.620 controlli relativi, appunto, alle norme «dettate» dal coronavirus. Entrando più nel dettaglio, di questi controlli 2.167 sono stati svolti presso aziende...