Fa sempre più discutere in questi giorni la situazione venutasi a creare sui trasporti pubblici, dove in particolare molti studenti (in piena pandemia) si ritrovano a decine raggruppati in poco spazio. Riguardo a questa problematica il Sindacato indipendente degli studenti e apprendisti (SISA) ha lanciato una petizione online per chiedere al Governo di intervenire urgentemente per potenziare le corse nelle tratte più affollate.