Nei prossimi giorni si concluderanno le giornate di formazione continua per accompagnatori di visite guidate al patrimonio naturalistico e storico-culturale sul territorio ticinese, promosse dal Dipartimento del territorio (DT) in collaborazione con l’Istituto di formazione continua (IFC) del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). Queste escursioni (quattro in tutto, due svolte in maggio) hanno raccolto un lusinghiero successo di partecipazione grazie anche alla possibilità di far capo a specialisti del settore che hanno permesso ai corsisti di approfondire e trattare diverse tematiche direttamente sul campo.