Visite senza test in corsia

La curva dei contagi in Ticino si mantiene bassa. Oggi, le autorità cantonali hanno in effetti annunciato 11 nuovi contagi e un continuo calo del numero dei pazienti ricoverati (uno soltanto). Il tutto mentre le terapie intensive non accolgono malati COVID da ormai qualche settimana. Non solo: il Ticino è il cantone con l’incidenza più bassa e il tasso di vaccinazione più alto. Una situazione che ha permesso al medico cantonale di introdurre un nuovo allentamento, eliminando l’obbligo del test per chi fa visita a un paziente in ospedale. Dal terzo giorno di degenza, poi, saranno ammessi fino a due visitatori. «Il divieto di visita è stata una delle decisioni più difficili da prendere, soprattutto nella seconda ondata», commenta Mattia Lepori, vice capo area medica dell’EOC. «Quando abbiamo...