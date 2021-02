Vitta: «Ci aspettavamo l’apertura a tappe, ma la Pasqua si avvicina...»

«Ci aspettavamo una riapertura graduale», ha commentato a caldo il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta alla RSI alla fine della conferenza stampa odierna specificando che il Governo cantonale si chinerà nei prossimi giorni sulle proposte di uscita graduale dal lockdown avanzate del Consiglio federale. Qualche perplessità il consigliere di Stato l’ha tuttavia espressa riguardo alla scelta di Berna di rivalutare le misure in vigore di mese in mese. «Se pensiamo alla prossima tappa di riapertura vuol dire che parliamo di novità che dovrebbero entrare in vigore all’inizio del mese di aprile. Si tratta del mese della Pasqua e delle relative vacanze: le nostre strutture, per potersi organizzare per vacanzieri e turisti, dovrebbero poter sapere con un po’ di anticipo se potranno riaprire o meno. Anche perché molti Paesi circostanti stanno allentando i propri lockdown e questo implicherà sicuramente un aumento del movimento alle frontiere», ha aggiunto Vitta.