Dopo anni di discussioni, polemiche e rinvii questa mattina a Roma il viceministro all’Economia italiano Antonio Misiani e la rappresentante della segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Daniela Stoffel hanno siglato l’accordo sulla fiscalità dei frontialieri tra Svizzera e Italia. La nuova intesa si applicherà solo ai «nuovi frontalieri», ossia coloro che giungeranno in Ticino per lavorare a partire dal momento dell’entrata in vigore dell’accordo dopo la ratifica dei rispettivi parlamenti. Per informare la popolazione e i rappresentanti dei media in merito alla sottoscrizione del dossier, le autorità cantonali e federali hanno indetto una conferenza stampa da Bellinzona, nell’aula del Gran Consiglio, a cui hanno partecipato il consigliere federale e capo del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis, il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, il direttore del Dipartimento finanze e economia Christian Vitta e la segretaria di Stati per le questioni finanziarie internazionali del DFE Daniela Stoffel.

Il presidente del Governo ticinese Norman Gobbi illustra le varie tappe che, anche in contesti di sconforto per il Ticino, hanno portato alla firma odierna dell’intesa: «Con soddisfazione il Ticino ha preso atto del nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri, che sostituirà quello vetusto del 1974. Con questo accordo si chiude un ciclo iniziato oltre 10 anni fa tra Svizzera e Italia. Il cantone non ha mai abbassato le braccia o si è dato per vinto, nonostante la situazione di stallo. È doveroso ricordare la collaborazione con la Regione Lombardia, per levare gli ultimi ostacoli alla firma dell’accordo. L’accordo permetterà di tutelare meglio il mercato ticinese». Il nuovo accordo vede tra le altre cose la trattenuta dell’80% dell’imposizione fiscale dei fronrtalieri e del 100% per i nuovi frontalieri.

Il consigliere federale Ignazio Cassis spiega come si è giunti a questo punto: «Questa mattina Svizzera e Italia hanno firmato a Roma un importante accordo sulla fiscalità dei frontalieri. Il valore simbolico di questa firma è arrivato in tempi stretti, come anticipato in estate. Questo accordo regola una questione giuridica aperta da diversi anni: ora abbiamo la certezza e la prevedibilità del diritto. Tre anni fa avevo scelto come prima vista all’estero proprio l’Italia per incontrare l’allora ministro degli Esteri Angelino Alfano, proprio per dare una spinta a questo accordo. Poi ho incontrato il ministro Moavero a Lugano per un’ulteriore spinta. Sono particolarmente fiero di questa firma: il Governo italiano e il Consiglio federale hanno preso atto degli importanti accordi bilaterali tra Italia e Svizzera. Svizzera e Italia condividono molto di più di una frontiera: pensiamo agli accordi economici, ma anche quelli umani. Svizzera e Italia scambiano beni e servizi in una settimana per il valore commerciale di oltre un miliardo di franchi. Svizzera e Italia sono partner anche per quanto riguarda la pandemia: pensiamo ai aiuti svizzeri della prima ondata o la riaperturta delle frontiere. Il Consiglio federale è stato molto determinato per arrivare a questo momento. Il nuovo accordo consente di risolvere un problema che ha impedito ulteriori forme di collaborazione reciproca, c’era un malessere a causa di questo stallo. Ora è stato superato. Oltre al Ticino, anche Grigioni e Vallese hanno collaborato a questo accordo. La ratifica da parte dei Parlamenti dovrebbe arrivare entro la fine del 20121 e l’entrata in vigore è prevista per il 2023».

Il consigliere di Stato Christian Vitta ha parlato di un beneficio netto per il Ticino: «Saluto molto positivamente questo accordo. Sono due i principali obiettivi: tutelare il mercato del lavoro ticinese e garantire una parità di trattamento tra frontalieri e lavoratori residenti. La trattenuta fiscale per i frontalieri è dell’80% e l’attuale frontaliere dopo 11 anni verrà tassato del 100% in Svizzera, se rimarrà a lavorare nel nostro Paese. Con il passare degli anni gli introiti per il Ticino aumenteranno e si andrà verso un beneficio netto. Il percorso non è ancora concluso, manca la ratifica dei rispettivi Parlamenti, ma la firma odierna per il nuovo accordo è molto positiva. Arriva dopo un grande sforzo del Ticino: nell’accordo firmato oggi ci sono molti aspetti proposti dal Ticino. Come autorità cantonale, in collaborazione con la Confederazione, abbiamo sfruttato ogni margine di manovra che ci era concesso per arrivare a questo punto: il gioco di squadra tra istituzioni ha portato i suoi frutti. L’accordo è molto importante per la piazza finanziaria transfrontaliera. I nuovi frontalieri andranno sotto il nuovo regime, gli introiti dei ‘vecchi’ frontalieri invece andranno tutti alla Svizzera dopo 11 anni. Con il sistema a regime gli introiti saranno di svariati milioni di franchi, ma le stime dipendono dall’evoluzione del mercato del lavoro e dei frontalieri che operano sul nostro territorio. Non è semplice al momento fare proiezioni sui prossimi 10 anni».

La segretaria di Stato Daniela Stoffel mostra una penna di legno ricavata da una quercia ticinese: è con questa che ha firmato l’accordo: «Entrambe le parti, svizzera e italiana, si sono impegnate a trovare una soluzione».

I punti dell’accordo

Regime ordinario: l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di accordo parafato nel 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come «nuovi frontalieri».

Regime transitorio: coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli «attuali frontalieri». Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.

Definizione di frontaliere: il nuovo accordo fornisce una definizione di «lavoratore frontaliere» che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Clausola antiabuso: il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di «attuale frontaliere».

Reciprocità: l’accordo si fonda sul principio di reciprocità.

Riesame: l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

Franchigia 10 mila euro, no tasse su assegni famiglia

Dopo la firma dell’accordo tra la Svizzera e l’Italia sull’imposizione dei frontalieri oggi a Roma, il Governo italiano s’impegna a garantire risorse finanziarie per i Comuni di frontiera pari a quelle spettanti per il 2019, circa 90 milioni di euro all’anno. È quanto scrive il Ministero italiano dell’economia e delle finanze a commento dell’intesa tra Roma e Berna. Stando all’Esecutivo di Giuseppe Conte, «il riconoscimento della specificità e del ruolo dei Comuni di frontiera e la riduzione del carico fiscale sui lavoratori frontalieri» sono «alcuni dei punti cardine» del Memorandum d’Intesa. «Inoltre - precisa il Ministero - il Governo si è impegnato a introdurre meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri, attraverso, tra le altre cose, l’innalzamento della ‘no tax area’ per i redditi di lavoro dipendente a 10.000 euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro».

