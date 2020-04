Le novità sulla situazione legata al coronavirus in Ticino in diretta streaming dall’aula del Gran Consiglio, a Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona. Il momento informativo è organizzato dal Consiglio di Stato, che l’11 marzo scorso ha proclamato lo stato di necessità, e dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC), partecipa il Governo in corpore.

Il presidente del Governo Christian Vitta informa sulle direttive in vigore in Ticino, rispetto al resto della Svizzera, da settimana prossima fino al 3 maggio: «È importante la responsabilità individuale, con essa si rallenta la diffusione del virus. Berna ci ha concesso un’ultima finestra di crisi, dal 4 maggio il Ticino si allineerà alle disposizioni federali. Le nuove disposizioni riguardano il settore alberghiero, industrie e cantieri».

Disposizioni sulle attività economiche valide dal 27 aprile al 3 maggio 2020

1. Oltre alle limitazioni previste dall’art. 6 dell’ordinanza 2 COVID-19, sono applicabili anche le seguenti disposizioni.

2. Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione degli alberghi che dispongono di un’autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare come attualmente a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività inerenti alla gestione dell’emergenza a patto di:

- non accogliere contemporaneamente più di 50 persone ( personale incluso );

- garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;

- limitare l’eventuale servizio ristorazione all’interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;

- non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, eccetera.

3. Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui cantieri all’aria aperta o al coperto, svolte da 15 o meno persone oppure attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da 15 o meno persone. La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul rispetto delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può concedere deroghe nel caso in cui esista un’urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.

4. Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 60% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i dieci dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un’autorizzazione allo Stato maggiore cantonale di condotta per attività non procrastinabili o di interesse pubblico. La direzione dell’azienda vigila sul rispetto del numero delle persone presenti e delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

5. Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale con le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.

6. Per quanto riguarda le disposizioni penali fa stato quanto previsto dal capitolo 6 dell’ordinanza 2 COVID-19.

7. Per quanto non disposto dalla presente risoluzione governativa, vale l’ordinanza 2 COVID-19.

8. Per informazioni in merito all’applicazione dei disposti di cui sopra, è a disposizione la hotline informativa SMCC Attività commerciali (0840 117 112); si invita a rivolgersi dapprima alle associazioni di categoria.

9. Le misure previste dalla presente risoluzione entrano in vigore il 27 aprile 2020 e rimangono in vigore fino al 3 maggio 2020.

10. Se non vi saranno repentini cambiamenti sul fronte sanitario, a partire dal 4 maggio ci si allineerà all’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020.

11. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.

12. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

Christian Vitta: il rilancio dell’attività economica e la costruzione della comunità

«Siamo consapevoli che queste settimane sono impegnative per imprenditori e operatori economici, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione per rilanciare l’attività economica e mantenere l’occupazione. Saranno mesi difficili. L’attività dell’Amministrazione cantonale tornerà a regime dal 4 maggio. Per tutti gli altri ambiti valgono le regole in vigore in questa settimana. La parola ‘cambiamento’ ben riassume la situazione a livello globale, un cambiamento improvviso che ha portato sofferenza e dolore, un cambiamento che ha toccato tutti noi, costringendoci a prendere una pausa dalla nostra vita frenetica. Una situazione nuova, fatta di incertezza. Questa situazione ci ha spaventati. Le certezze sono crollate, ci siamo trovati fragili e nella solitudine. Ma ci siamo sentiti uniti, parte di una sfida più grande e collettiva. Ognuno fa la sua parte per contenere il virus. Grazie a voi siamo riusciti a contenere la diffusione del virus. Norme igieniche e distanza sociale diventeranno parte della nostra quotidianità se vogliamo contenere il virus. La sfida è passare dal cambiamento alla trasformazione. Questa situazione ci ha fatto riscoprire valori importanti: unione, vicinanza di cuore e solidarietà. Valori da portare avanti nel cammino che ci attende per ricostruire la nostra comunità e rilanciare il nostro cantone su basi più solide. A partire dal 4 maggio saremo allineati con l’ordinanza federale 2 COVID-19. Le attività che hanno già aperto o riapriranno, devono rispettare tutte le regole e direttive previste».

Raffaele De Rosa: meno ricoveri, ma il virus colpisce tutti

«Dal momento del picco ad oggi il numero delle persone ricoverate si è dimezzato. Sono diminuiti anche i pazienti in cure intense. Sono dati incoraggianti. Devono stimolare a proseguire con fiducia sulla strada tracciata. Il Ticino ha saputo reagire in modo esemplare, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Il virus può colpire chiunque. Tra gli intubati ci sono anche persone di meno di 40 anni. Gli anziani sono i più colpiti da questa subdola malattia: nelle case anziani sono avvenuti 133 decessi, ma ci rincuora il fatto che circa 130 anziani sono riusciti a guarire, tra cui una donna di 101 anni. Il virus ha rallentato, ma è ancora qui. Bisogna continuare a seguire i provvedimenti per contenere la prima ondata. Tutti noi possiamo fare molto per proteggere noi stessi e gli altri: bisogna mantenere le distanze e adottare le misure igieniche. È necessario procedere a piccoli passi, per questo abbiamo prolungato la finestra di crisi, bisogna dare alle varie fasi il tempo di concretizzarsi. I piani di protezione per riaprire le attività devono essere scrupolosi. Fino al 31 maggio resta garantito il servizio dei checkpoint COVID. Da settimana prossima finirà il divieto di eseguire interventi non urgenti in ospedali e studi dentistici: è necessario garantire le normali cure ai pazienti. Continueremo a monitorare da vicino l’emergenza per adattare l’offerta sanitaria in base all’evolversi della situazione. In una situazione incerta e difficile ci appelliamo alla coesione e all’importanza di lavorare insieme per tutelare la cosa più importante di tutte: la salute della popolazione».

Manuele Bertoli: verso la riapertura delle scuole con classi dimezzate

«L’11 maggio è stato indicata come data per riaprire le scuole dal Consiglio federale. Tutti i cantoni stanno dibattendo su questo tema, la questione è aperta. Nelle ultime 6 settimane di lezione, si cercherà di gestire gli studenti in piccoli gruppi, ci saranno scaglionamenti, evitando ad esempio la mensa, e cercando di ridurre la presenza sui trasporti pubblici. Abbiamo aperto il dialogo con i Comuni, non ci sono opinioni unitarie, ma continueranno le consultazioni con genitori e docenti in vista dell’11 maggio, per vedere se il disegno che stiamo preparando possa essere definito. Per i ragazzi poter ricominciare con un contatto con docenti e compagni è determinante. La scuola è fatta, prima che di contenuti, di relazione per gli allievi di una certa età. In futuro probabilmente ci saranno differenze con la scuola che conosciamo, stiamo lavorando per capire come definire questo cambiamento: bisogna tornare a una ‘certa’ normalità. Bisogna essere prudenti e cercare di garantire sicurezza. È difficile garantire l’immunità dal contagio, da noi è stato contagiato pure il medico cantonale. Stiamo pensando per i maestri di avere metà classe alla mattina e metà al pomeriggio, o metà un giorno e metà un altro. Scuole elementari e medie avranno delle ‘metà-classe’ di circa 8-10 allievi. Questo è il disegno generale, ma stiamo discutendo di altre questioni. Non c’è obbligo per i docenti di indossare la mascherina, ma qualora si sentissero più sicuri potranno indossarla. Per i bambini non è prevista la mascherina».

Norman Gobbi: controlli al confine e sul territorio

«I dati sanitari ci confortano e il comportamento disciplinato è alla base dell’allentamento delle misure. Non bisogna abbassare la guardia, ci avvicineremo ad una normalità che non sarà mai quella che abbiamo conosciuto prima della crisi. I controlli alla frontiera accresciuti rimangono anche nelle prossime settimane, oggi le Guardie di confine hanno fatto 40 respingimenti alla frontiera. Le polizie comunali proseguono i controlli sul territorio, ad oggi circa 9 mila. Verranno fatti controlli sui cantieri: oggi ne sono stati effettuati 72 ed era tutto in regola. Le forze di polizia sono state poco toccate dal coronavirus: ad oggi c’è solo un agente malato e uno in quarantena. Abbiamo il supporto della protezione civile, militi dell’esercito e i civilisti, a supporto del sistema sanitario. Bisogna continuare con il rispetto delle regole e la disciplina».

