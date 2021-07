La campagna promozionale «Vivi il tuo Ticino», sviluppata nel 2020 dal Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) in collaborazione con BancaStato e l’Agenzia Turistica Ticinese si rinnova dal 16 agosto al31 dicembre. Il bilancio, si legge in una nota del DFE, è positivo: con oltre 156.000 buoni «Gusta il Ticino» inviati e più di 7 mila pernottamenti generati attraverso l’azione «Soggiorna in Ticino», per un indotto complessivo di circa 13.5 milioni di franchi, il progetto ha permesso ai residenti di riscoprire l’offerta turistica del nostro territorio e al settore turistico di recuperare almeno in parte il terreno perso nei primi mesi del 2020, prendendo inoltre nuovo slancio per il 2021.

Su questa scia, e con l’obiettivo di prolungare la stagione turistica ticinese, i promotori del progetto hanno pertanto deciso di sviluppare ulteriormente l’iniziativa e lanciare «Vivi il tuo Ticino 2.0». Il risultato sono tre distinte azioni, in collaborazione con nuovi importanti partner: oltre 100 attrattori turistici, il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT), l’Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino (UTPT) e TicinoWine. Le azioni saranno valide dal prossimo 16 agosto fino al 31 dicembre 2021 e sono le seguenti.

«Soggiorna in Ticino» e buono «Scopri e gusta»

Anche quest’anno i residenti maggiorenni potranno pernottare nelle strutture ricettive del Cantone beneficiando di uno sconto del 20%, oltre che dei vantaggi legati a Ticino Ticket. L’importo minimo del soggiorno deve essere di 150 franchi (unicamente pernottamento e colazione; extra e tasse di soggiorno sono esclusi). Oltre allo sconto, ai cittadini che pernotteranno in una delle strutture aderenti all’iniziativa verrà dato un buono omaggio del valore di 25 franchi (non inteso per persona ma per l’intera prestazione da pagare), da spendere in uno dei ristoranti o degli oltre 100 attrattori aderenti al progetto. Il buono potrà pure essere utilizzato per l’acquisto di prodotti presso uno dei punti vendita della rete Ticino a Te del Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) o presso una delle cantine affiliate a TicinoWine. Per richiedere il buono basterà collegarsi alla piattaforma viviiltuoticino.ch e compilare il relativo formulario, allegando copia digitale della fattura del soggiorno.

Scopri e gusta

Ogni mese verranno assegnati 1’000 buoni da 25 franchi da spendere presso i ristoranti e gli oltre 100 attrattori aderenti al progetto. Anche in questo caso, il buono potrà essere speso in uno dei punti vendita della rete Ticino a Te del Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) o presso una delle cantine affiliate a TicinoWine. Per richiedere il buono occorrerà raggiungere uno dei luoghi da scoprire indicati su viviiltuoticino.ch e scattarsi un selfie. Successivamente, basterà collegarsi da smartphone alla piattaforma, geolocalizzarsi e procedere con la richiesta. Il selfie andrà condiviso sui Social Media utilizzando gli hashtag #iltuoticino e #viviiltuoticino. I buoni saranno assegnati ai primi 1’000 residenti maggiorenni che, mensilmente, avranno completato la procedura.

Scopri il Ticino al 50%

I residenti maggiorenni potranno ottenere un buono al giorno (dalle 00:00 alle 23.59) che permetterà di avere uno sconto del 50% su tutti i mezzi di trasporto affiliati all’Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino (UTPT). Il buono sconto sarà valido fino a 7 giorni dall’emissione e darà diritto a uno sconto del 50% sulla tariffa adulto della prestazione erogata dall’attrattore. Per ottenerlo, basterà inserire il nominativo e il luogo di residenza all’interno della piattaforma viviiltuoticino.ch. Ticinowine metterà inoltre a disposizione 2’000 buoni che permetteranno di avere uno sconto del 10% (spesa minima di 100 franchi) presso le cantine affiliate e un’ulteriore deduzione di 25 franchi sul totale della spesa.

