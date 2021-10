Estate da incorniciare per il turismo ticinese. Dopo un’ottima primavera, il trend positivo si è confermato anche nel trimestre tra giugno e agosto. Stando ai dati dell’Ufficio federale di statistica (UST), gli arrivi totali sono stati 456.243, in aumento del 22,3% rispetto all’anno scorso, mentre i pernottamenti complessivi sono cresciuti del 26%. A saltare all’occhio, però, sono i dati eccezionali di agosto. I pernottamenti, infatti, sono stati 427.251, con una crescita del 23,6% rispetto al 2020 e del 31,9% rispetto al 2019.

Un sorpasso insolito

«Il mese di agosto è andato addirittura meglio di luglio, un dato insolito», commenta Igor Sarman, ricercatore dell’Osservatorio del Turismo dell’USI. Tanto insolito che un sorpasso simile «è avvenuto solo tre volte negli ultimi quindici anni». Non solo. «Il dato di agosto è anche il più alto registrato dal 2005. E il balzo è chiaramente imputabile alla pandemia: già lo scorso anno, infatti, il mese di agosto era andato molto bene, quest’anno ha fatto ancora meglio», prosegue Sarman.

Confederati e stranieri

La crescita della domanda è stata generata soprattutto dall’arrivo di molti turisti confederati. Secondo i dati, infatti, tra giugno e luglio gli ospiti svizzeri hanno fatto registrare 950.388 pernottamenti, con un incremento del 23,4% rispetto al 2020 e del 68,8% rispetto al 2019. Durante il periodo estivo, però, sono tornati anche gli ospiti stranieri, «anche se si tratta di numeri ancora bassi rispetto ai livelli pre-pandemia», spiega Sarman. Nel dettaglio, i pernottamenti dei turisti stranieri sono stati 321.134, in aumento del 24,6% rispetto al 2020 ma in calo del 48,8% rispetto al 2019. Guardando al trimestre tra giugno e agosto, emerge in particolare un’impennata, rispetto al 2020, dei pernottamenti dei viaggiatori provenienti da Stati Uniti (+210%), Paesi del Golfo (+631%), Cina (+195%) e Russia (174%). In controtendenza, invece, il dato relativo ai turisti britannici, in calo del 23%.

Crescono gli 0-2 stelle

La crescita della domanda, sottolinea ancora l’Osservatorio, ha riguardato tutti i distretti del cantone e tutte le categorie di alloggio. In particolare, sono cresciuti quasi del 38% i pernottamenti nelle strutture alberghiere di categoria più bassa (0-2 stelle). Questo perché «le medie e alte categorie sono state prese d’assalto». Inoltre, «il Ticino è riuscito ad attrarre segmenti di domanda che prima della pandemia non intercettava. Turisti che magari hanno preferito scegliere strutture più economiche», evidenzia Sarman.

Situazione differenziata

La ripresa del settore turistico dopo i mesi difficili della pandemia viene confermata anche dai dati nazionali. In agosto sono stati registrati 4,16 milioni di pernottamenti. Un dato (+27%) in netta crescita rispetto al 2020, ma ancora sensibilmente inferiore ai 4,51 milioni di pernottamenti generati due anni fa. La situazione, però, è parecchio diversificata. Ad esempio, Ginevra (+108%), Zurigo (+83%) e Basilea (+54%) vantano tassi di crescita particolarmente elevati. Progressione più contenuta, invece, per i Grigioni (+15%), che arrivano comunque a toccare quota 718 mila pernottamenti, un dato mai raggiunto finora.

Non sarà un fuoco di paglia

In generale, il turismo ha potuto beneficiare della clientela elvetica, che rappresenta il 62% del totale, con punte del 75% in Ticino. Tuttavia, secondo Svizzera Turismo, la tendenza degli svizzeri a trascorrere le vacanze in patria è destinata a durare. «I 2,6 milioni di notti generate dagli ospiti indigeni rappresentano una progressione del 34% rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemico, e sono un record finora mai raggiunto», sottolinea l’organizzazione turistica. «Nell’estate dello scorso anno, a causa della pandemia, molti svizzeri hanno scoperto il proprio Paese come meta di vacanze estive». Poi, grazie ai social network e al passaparola, i turisti confederati hanno condiviso le proprie esperienze con amici e parenti. «E questo ha portato a un numero ancora maggiore di ospiti locali durante le vacanze estive di quest’anno». Secondo Svizzera Turismo, il boom di questa estate «non è stato un fuoco di paglia: la tendenza a passare le vacanze estive nel proprio Paese è duratura».

