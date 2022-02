«Siccome la manifestazione si è protratta fino a tarda ora, si è organizzata la rimozione delle macerie al mattino successivo, anche perché ci si è voluti assicurare che i detriti non contenessero materiale inquinante o nocivo alla salute». Niente paura, nessun altro palazzo è stato demolito. Quanto riportato è la risposta del Consiglio di Stato a un’interrogazione da Sabrina Aldi per il gruppo della Lega che chiedeva lumi sulla manifestazione di protesta del 21 giugno 2021, organizzata da una cinquantina di «molinari» di fronte a Palazzo delle Orsoline. In quell’occasione i manifestanti avevano posato alcuni mattoni con tanto di ruspa giocattolo davanti all’entrata. Ebbene, il Governo ha pure spiegato che «essendo l’area dell’ex macello presidiata e recintata, è poco probabile che le macerie provenissero da lì, ma lo scrivente Consiglio non è in grado di sapere con certezza quale sia stata la provenienza dei detriti»...