Il coronavirus non guarda in faccia a nessuno. Non risparmia nessuno, anche. A dirlo e il bollettino quotidiano relativo a contagi e soprattutto vittime. In tutte le parti del globo. Oltre alla prioritaria sfera sanitaria, il Covid-19 sta però anche stravolgendo i progetti di vita di molte persone, più o meno giovani. Sì, in certi casi è stato anche in grado di rubare dei sogni. Gaia ha 27 anni e oramai diversi anni fa aveva lasciato il Ticino per una carriera professionale a Zurigo. «Per me era però arrivato il momento di cambiare, di schiarirmi le idee: ecco perché a inizio marzo ho preso un aereo e mi sono recata in Nuova Zelanda» ci racconta. Non tanto un viaggio, ma un’autentica esperienza per ripartire e affrontare una nuova fase della propria esistenza. «Tanto che avevo deciso di subaffittare...