Il 1. marzo 2023 prende il via la Scuola di polizia. È stato pubblicato oggi sul Foglio ufficiale il bando di concorso per l’assunzione di nuovi/e aspiranti gendarmi per la polizia cantonale e di nuovi/e aspiranti agenti per le polizie comunali di Ascona, Bellinzona, Ceresio Sud, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio.

Il percorso formativo che conduce all’Esame professionale per il conseguimento dell’Attestato professionale federale di agente di polizia prevede un primo anno quale aspirante presso la Scuola di polizia del V circondario (SCP) e un secondo anno in qualità di gendarme in formazione presso i Corpi di appartenenza. Come di consueto, per accedere a questa formazione biennale l’idoneità dei candidati e delle candidate sarà verificata attraverso un processo di selezione. La decisione sull’assunzione giungerà al più tardi entro tre mesi prima dell’inizio della formazione.