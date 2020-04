«Scoprite la nostra regione attraverso le webcam». Mai come in questo periodo il messaggio che campeggia, in alto, sull’homepage dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e valli, è d’obbligo. Così come fatto dai canali Instagram delle città di Locarno e Bellinzona, anche la comunicazione di chi opera nel turismo ha dovuto adeguarsi. Persino più in fretta di quella delle altre istituzioni. Il coronavirus ci costringe a casa in una stagione (la primavera) che nel Sopraceneri è in grado di fare la differenza.