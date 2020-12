Mentre alcuni Cantoni hanno già dato il via oggi alla somministrazione del vaccino anti coronavirus, il Ticino partirà il prossimo 4 gennaio, con le prime 4875 dosi a disposizione. «Non ancora sufficienti per coprire tutte le case per anziani, ma il nostro obbiettivo è quello di mantenere il più possibile gli speciali depositi vuoti» ha spiegato Giovan Maria Zanini, ospite di Modem, la trasmissione di approfondimento Rsi, sottolineando che quella partita oggi in alcuni Cantoni è in realtà una somministrazione molto limitata, con pochissime dosi inoculate.

«A gennaio seguiranno subito altre 5850 dosi che verranno distribuite alla popolazione più a rischio», ha puntualizzato Zanini.

La vera sfida, sarà come gestire il vaccino Pfizer una volta arrivato in Ticino. L’antidoto non solo andrà conservato -70 gradi, ma andrà pure ricostituito, dose dopo dose.

«Questo vaccino è il più bel regalo di Natale, ma dal punto di vista della gestione è il peggiore che potevamo ricevere» ha detto Zanini ai microfoni di Modem. Infatti prima della inoculazione andrà sciolto nel liquido e poi suddiviso con grande cautela. «Lo abbiamo già denominato “vaccino alla James Bond”, perché non va “shakerato” ma mischiato con delicatezza. Quando uniamo il liquido per sciogliere la polvere non possiamo agitare il contenitore perché altrimenti distruggeremmo il prodotto. Non solo. Una volta pronte le siringhe con le dosi corrette, non le potremo trasportare, perché il vaccino non potrà essere sottoposto a sollecitazioni meccaniche».

