«Ogni anno, fra aprile e novembre, la zanzara tigre (Aedes albopictus), nera con striature bianche, si diffonde rapidamente. Si tratta di una zanzara ‘urbana’ proprio per la sua propensione a deporre le uova in piccole raccolte d’acqua (la quantità di un bicchiere è sufficiente)». Lo si legge in una nota diffusa sul sito della Città di Lugano, che prosegue: «È fondamentale combatterla perché aggressiva, ma anche perché può diventare il vettore di malattie gravi, quando si manifestano dei casi alle nostre latitudini, come, per esempio, dengue, chikungunya, febbre gialla e Zika». La Città di Lugano fa inoltre sapere che «effettua regolarmente trattamenti contenitivi sul suolo pubblico» e si appella alla collaborazione dei cittadini «per eliminare la zanzara tigre nelle proprietà private, intorno alle nostre case, sui balconi e nei giardini»: è importante dunque cercare di interrompere lo sviluppo della zanzara tigre, togliendo l’acqua ferma dove l’insetto si riproduce.