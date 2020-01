All’estremo nord europeo, invece, Norvegia e Islanda vantano i più spettacolari ghiacciai del mondo e nei mesi più caldi l’acqua sgorga dalle sommità dei monti per fornire panorami mozzafiato. Come nei casi di Balaifossen (Norvegia) di 850 metri o Vinnufossen che, alimentata dal ghiacciaio omonimo, è considerata la cascata più alta d’Europa e la sesta al mondo grazie ai suoi 865 metri. Uno spettacolo vero e proprio per gli occhi, dato che l’acqua salta dall’esterno della scogliera e forma decine di cascate più piccole. Poco sotto i 900 metri di altezza, le Yumbilla Falls peruviane garantiscono scatti fotografici da fare invidia agli appassionati di paesaggistica, ma non è da meno, sempre in Perù, la cascata delle Tre sorelle, nell’area di Ayacucho, che si erge per 914 metri e si divide in tre flussi a causa dei gradini nella roccia.