Tra i suoi simboli ci sono la Moschea della Cupola della Roccia, che è il principale luogo di culto islamico; la Basilica cristiana del Santo Sepolcro, costruita su una basilica del IV secolo dove si crede sia stato sepolto Gesù. E poi il Muro Occidentale o Muro del Pianto, che è il luogo più sacro per la religione ebraica perché rappresenta tutto ciò che rimane dell’antico Tempio di Gerusalemme costruito da Erode il Grande, distrutto nel 70 d.C. È qui che i credenti pregano infilando bigliettini con le loro preghiere tra le fessure delle pietre. Ma la ricchezza di Israele va oltre alla città che ha dato origine alle tre confessioni monoteiste: ci sono altri tesori custoditi in questa meravigliosa terra tra le più contese del mondo. Il Lago di Tiberiade e i suoi luoghi sacri; i paesaggi del mar Morto, Nazareth, Massada Gerico. Dal 30 ottobre al 9 novembre 2020 i Viaggi del Corriere del Ticino (per tutte le informazioni: viaggi.cdt.ch) vi faranno scoprire queste terre intrise di misticismo partendo proprio da Gerusalemme. Dieci meravigliosi giorni durante i quali si sconfinerà pure in Giordania, per andare alla scoperta di una delle sette meraviglie del mondo: Petra, l’antica capitale dei Nabatei.