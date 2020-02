«Mamma, papà, quanto manca?». Questo ritornello è familiare a moltissimi genitori che affrontano lunghi viaggi in macchina con i propri figli. I piccoli di casa, soprattutto se legati al seggiolino, finiscono per annoiarsi molto presto e, senza alcun gioco da fare, rischiano di trasformare il viaggio in un vero e proprio incubo. Per questo è molto utile avere sempre qualche passatempo a disposizione da proporre ai propri pargoli in base alla loro età.

Un’occasione per stimolare la creatività mentale

Se videogiochi e tablet hanno ormai preso sempre il posto di pupazzetti e macchinine, il consiglio, però, è fare tutti assieme giochi con le parole, utilizzando fantasia, astuzia e memoria. Nella prima categoria ricadono il gioco dei contrari – in cui vince il primo che dice la parola opposta a quella pronunciata dal conducente – il gioco delle rime o quello della catena di parole – in cui, seguendo uno stesso ordine, si devono pronunciare parole che inizino con l’ultima sillaba di quella precedente.

I viaggi con i bambini possono essere anche un’ottima occasione per tenere viva la loro creatività e stimolare fantasia e memoria.

Per i più piccoli si può optare per il gioco del bastimento, in cui si inizia con la frase «arriva un bastimento carico carico di animali che...» e si dice o l’azione o il verso. Un altro passatempo è quello del «chi vede per primo»: che sia una macchina di un determinato colore, un campanile, un animale o una casa dalla tonalità particolare poco importa. Un grande classico è il gioco dei numeri delle targhe: vince il bambino che fa la somma più veloce delle cifre della targa dell’auto che precede la propria.

Si può anche proporre di indovinare un oggetto misterioso. Una persona pensa a qualcosa; tutti gli altri devono porre domande, a turno, per individuarla. Chi ha immaginato l’oggetto può rispondere solo con sì o no. Se poi i genitori sono pronti a mettersi in gioco, si può pensare di inventare una storia tutti assieme. Svolgere insieme queste attività contribuirà non solo a creare un clima di condivisione, ma anche a far passare il viaggio più velocemente.

©CdT.ch - Riproduzione riservata