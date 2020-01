L’atmosfera che qui si respira è magica, tanto da aver convinto lo scrittore danese Hans Christian Andersen a vivere in questo luogo per quasi vent’anni. Tracce del celebre narratore di fiabe si incontrano anche passeggiando dal porto fino alla celebre Sirenetta, vero e proprio simbolo della città: si tratta di una piccola statua in bronzo, alta 1 metro e 25 centimetri, realizzata dallo scultore Edvard Eriksen. Per il volto della scultura l’artista si ispirò a Ellen Price, prima ballerina del teatro di Copenaghen e interprete di un adattamento della celebre fiaba, mentre per il corpo fu la moglie Eline a fare da modella. L’esile figura ha subito molti sfregi, dalle mutilazioni agli imbrattamenti, ed è stata quindi sostituita negli anni Novanta da una copia.