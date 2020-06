D’accordo, non si trova dietro l’angolo. Per accomodarvi ad uno dei suoi tavoli occorre raggiungere la scogliera del villaggio di Baly, uno dei punti più a sud della costa norvegese, a 5 ore di auto da Oslo, la capitale. Tuttavia, una volta sul posto, vi renderete conto che il santo vale davvero la candela.

Progettato dal prestigioso studio d’architettura Snohetta, il ristorante vanta un’enorme finestra che si apre davanti ai tavoli della sala principale, a cinque metri sotto la superficie del mare. Grazie alle sue pareti in cemento armato in grado di resistere senza problemi alla pressione dell’acqua e alla forza delle onde, all’ «Under» si può cenare anche quando fuori imperversa la burrasca. Inoltre le sue superfici esterne non lavorate (vetri esclusi) permettono a cozze e mitili di aggrapparsi per formare una barriera che aiuterà a ripulire l'acqua, attirando altre specie di animali.